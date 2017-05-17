В Европарламенте подписано соглашение об отмене виз для украинцев

Председатель Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат подписали соглашение о предоставлении Украине безвизового режима.

На торжественной церемонии подписания соглашения, прошедшей в Страсбурге, присутствовал президент Украины Петр Порошенко, пишет Meduza.

Соглашение в ближайшее время будет опубликовано в ”Официальном журнале ЕС”. Через 20 дней после публикации безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу.

Евросоюз и Украина начали переговоры о введении безвизового режима в 2008 году. В 2015 году ЕС объявил, что Украина выполнила все пункты плана подготовки к безвизовому режиму.

Возможностью поездок в страны ЕС (кроме Великобритании и Ирландии) без оформления виз смогут воспользоваться граждане Украины с биометрическими паспортами. Без визы они смогут находиться в ЕС с туристическими, деловыми и личными целями 90 дней в течение полугодия.