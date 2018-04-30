30.04.2018, 20:40

В ЕС выросло число запросов на убежище от граждан Грузии

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Deutsche Welle
EST 1
Mtskheta, Gori ja Uplistsikhe koobaslinn
Mtskheta, Gori ja Uplistsikhe koobaslinnFoto: Marit Oimet

В ЕС могут приостановить безвизовый режим с Грузией. Причина — резко выросшее количество необоснованных запросов на убежище от граждан Грузии, сообщает Deutsche Welle.


Германия и другие страны ЕС столкнулись с резко возросшим количеством необоснованных запросов на предоставление убежища от граждан Грузии. Это случилось после отмены визового режима. По текущим данным, одни только немецкие ведомства зарегистрировали примерно в три раза больше запросов от граждан Грузии, чем до отмены виз в конце марте 2017 года.

С января по март 2017 года, до либерализации визового режима, было принято 601 заявление. За тот же период 2018 года — 1771. Похожая или еще более напряженная ситуация наблюдается в Италии, Франции и Швеции. Противники отмены виз указывают, что они опасались именно подобного развития событий. Критики подобного решения предостерегали, что отсутствие визовых барьеров будет использовано грузинским криминалитетом.

В связи со сложившейся ситуацией в ЕС может начаться обсуждение механизма отказа от безвизового режима. К нему могут прибегнуть в случае значительного увеличения необоснованных запросов на получение убежища либо когда въехавшие представляют собой проблему для безопасности.

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