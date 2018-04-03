В Ереване при взрыве в Burger King пострадали восемь человек

В посольстве РФ в Армении сообщили, что в результате взрыва в ресторане быстрого питания Burger King, расположенном на Северном проспекте Еревана, пострадали трое несовершеннолетних россиян. По предварительной информации, они получили травмы легкой и средней степени тяжести, передает РИА "Новости".



Уже стали известны имена пострадавших детей: Алена Агапова (15 лет), Лиза Абрамова (14 лет), Ярослав Любенко (15 лет). По предварительным данным, всего в результате взрыва пострадали восемь человек. Погибших нет.

Как говорится в официальном сообщении армянских спасателей, информация о взрыве поступила в 20:44 по местному времени. Среди восьми пострадавших шестеро несовершеннолетних. Все они были доставлены в медицинский центр.

Руководитель медцентра Ара Минасян сообщил журналистам, что все пострадавшие были госпитализированы с осколочными ранениями. "Угрозы жизни нет ни у одного пациента", — заявил он (цитата по "Интерфаксу").

Агентство отмечает, что в больницу, куда доставили российских граждан, уже поехали сотрудники посольства РФ в Армении. "Состояние пострадавших граждан России средней тяжести", — пояснила в разговоре с агентством пресс-атташе посольства Вероника Артенян.

Ресторан, в котором произошел инцидент, был открыт в Ереване около двух месяцев назад. По предварительным данным, на кухне Burger King взорвался кислородный баллон.