В Екатеринбурге подростки в краденых рясах устроили фотосессию на месте расстрела царской семьи

В Екатеринбурге школьники украли одежды священников и устроили фотосессию в Храме-на-Крови, передает Lenta.ru.

Как ТАСС сообщил глава пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку.

По словам собеседника агентства, из храма ничего не пропало. Горелых добавил, что будут приняты ”меры реагирования профилактического характера как в отношении учеников 10 класса, так и их законных представителей и учебного заведения”.

Горелых уточнил, что инцидент произошел на этой неделе, пишет URA.ru. Личности обоих подростков установлены, они воспитываются в полных семьях.

В группе ”[ЕКБ] Екатеринбург” в соцсети ”ВКонтакте” сообщается, что ученики местной школы проникли в Храм-на-Крови, зашли в раздевалку священнослужителей, взяли их одежды (kp.ru уточняет, что они украли рясу), затем спустились к алтарю и забрали крест, подменив его на гаечный ключ. После этого они начали делать селфи на месте расстрела царской семьи.

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Иеромонах Русской православной церкви, клирик Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) считает, что подростки за фотосессию в храме должны понести ответственность в соответствии с законом. ”Подростков толкает на такие поступки грех, и ничего тут нового не придумаешь. Наказывать за такие проступки стоит в рамках действующего законодательства”, — полагает он.

В августе 2016-го 21-летний блогер Руслан Соколовский опубликовал на YouTube видео, в котором он играет в Pokemon GO в этом екатеринбургском храме. После этого молодой человек стал фигурантом уголовного дела (содержание ряда опубликованных им роликов сочли экстремистским или оскорбляющим чувства верующих) и сейчас находится под домашним арестом.

Храм-на-Крови в Екатеринбурге построен в 2000-2003 годах на месте, где в ночь на 17 июля 1918 года был расстрелян последний российский император Николай II (дом Романовых) и его семья.