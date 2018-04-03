В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра

Свердловское областное заксобрание приняло в трех чтениях поправку об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Как сообщает Дождь со ссылкой на Znak.com, ее поддержали 42 депутата из 46.

Теперь главу города будет избирать городская дума из кандидатов, которых представит комиссия по результатам конкурса.

Поправки об отмене прямых выборов мэра города внес 22 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Представляя их 3 апреля, глава администрации губернатора Владимир Тунгусов сообщил, что, согласно законопроекту, глава муниципалитета будет также являться главой городской администрации.

Действующий мэр города Евгений Ройзман выступил против принятия поправок. Он сказал, что не собирается участвовать в ближайшем конкурсе по отбору кандидатов в мэры Екатеринбурга.

”Меня никогда в жизни никто не назначит. Я же трезвый человек, я это понимаю. Выборность — это выборность, а назначение — совершенно другая история. Для назначенца очень важно обладать теми качествами, которыми я, слава богу, не обладаю”, — сказал Ройзман.

”Тот, кого избирали, отвечает перед избирателями. Тот, кого назначили, отвечает перед тем, кто назначил <…> Поскольку я как избранный глава в постоянном контакте с жителями, понимаю настроения. Если вы примете этот закон, он будет восприниматься как сомнение в умственных способностях жителей Екатеринбурга, как недоверие жителям Екатеринбурга, и это будет выглядеть как оскорбление жителей Екатеринбурга”, — добавил Ройзман.

В этот же день депутаты заксобрания должны были начать рассматривать альтернативный законопроект депутата от КПРФ Вячеслава Вегнера. Он предлагал сохранить выборы мэра города, но оставить мэра единственным городским головой, отменив ”двухголовую систему управления”. Вегнер свой законопроект отозвал, отмечает”Интерфакс”.

Ройзман выиграл выборы мэра Екатеринбурга осенью 2013 года. Следующие выборы мэра городадолжны были бы состояться осенью 2018 года.

2 апреля в Екатеринбурге прошел митинг против отмены выборов мэра. По оценке корреспондента ”Коммерсанта”, в нем участвовали около трех тысяч человек.