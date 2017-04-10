В Египте после взрывов у коптских церквей на три месяца введено чрезвычайное положение

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца после того, как в воскресенье в двух взрывах у коптских церквей погибли более 40 человек, сообщила в пятницу BBC News.

Ранее сообщалось, что 27 паломников, пришедших в церковь церкви Св.Георгия в городе Танта на христианский праздник Вербного воскресенья, погибли во время первого взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в Соборе Св.Марка в Александрии; среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь церкви.

Ответственность за нападения, как сообщается, взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство", запрещенная во многих странах мира.

Христиане-копты составляют примерно 10% населения Египта.

Папа Римский Франциск, который должен посетить Египет в конце апреля, также резко осудил эти нападения.