В Донбассе начало действовать ”хлебное перемирие”

В Донбассе с 00:00 по местному времени субботы, 24 июня, начало действовать ”хлебное перемирие”. Оно было согласовано 21 июня участниками Контактной группы по урегулированию конфликта в регионе, напоминает Донецкое агентство новостей.

Предполагалось, что оно продлится до 31 августа — стороны договорились прекратить боестолкновения на время сбора урожая. Тем не менее, спустя полчаса после ввода режима прекращения огня власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что окрестности города Докучаевск подверглись обстрелу со стороны ВСУ из танковых орудий и тяжелой артиллерии, передает Lenta.ru.

Позднее источник в силовых структурах ДНР рассказал, что украинские силовики за два часа нарушили ”режим тишины” семь раз. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что Киев пока не нарушал ”хлебное перемирие”, передает ЛуганскИнформЦентр.

14 июня стало известно о внесении на рассмотрение украинского парламента законопроекта о завершении АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе). О возможной отмене режима АТО в Донбассе днем ранее заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Позднее в СМИ появился текст законопроекта, позволяющего президенту Украины Петру Порошенко вводить в Донбассе военное положение и использовать Вооруженные силы страны ”для восстановления территориальной целостности страны”.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По последним опубликованным ООН данным, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.