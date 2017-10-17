В ДНР заявили о задержании почти всех причастных к убийству Моторолы

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) задержали украинцев, причастных к гибели главаря донецких сепаратистов, командира батальона "Спарта" Арсена Павлова (позывной Моторола), заявил глава ДНР Александр Захарченко "Донецкому агентству новостей".

Задержанных Захарченко назвал "украинской группировкой". "Скоро МВД ДНР сделает заявление относительно хода расследования гибели Павлова. Все, кто причастен к его гибели, задержаны, не пойман только один человек", — сообщил Захарченко. Заявление обещал сделать глава МВД республики.

Российский писатель Захар Прилепин, получивший в ДНР звание майора, 10 октября рассказал РБК, что владеет информацией об убийцах Моторолы и командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви). В интервью он уточнил, что это были украинские "диверсанты" и что убийцы Гиви "уже наказаны".

10 июля на Украине сообщили о задержании очередного российского военного, который якобы воевал в Донбассе и был знаком с Моторолой и Гиви.

В ноябре 2016 года глава ДНР назвал имя одного из организаторов убийства Моторолы, по его данным, это Виталий Мариков, начальник СБУ в Донецкой области, курирующий деятельность диверсионно-разведывательных групп в Донбассе.

По данным следствия, в лифте дома, где проживал Арсен Павлов, сработало самодельное взрывное устройство. Сепаратист находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью. В ДНР при расследовании взрыва в центре Донецка, в результате которого был убит Моторола, пришли к выводу о теракте, за которым стоит резидентура спецслужб Украины.

Cостав взрывчатого вещества и конструкция бомбы, с помощью которой был убит Моторола, были признаны аналогичными выявленным при покушении на главу республики Александра Захарченко, предотвращенном 28 апреля 2016 года. Тогда силовики объявили, что им удалось задержать группу лиц, прибывших с подконтрольной Киеву территории Украины, у которой было обнаружено мощное взрывное устройство, закамуфлированное под предмет интерьера.

Захарченко заявлял, что убийством Моторолы Киев объявил войну самопровозглашенной республике.

Моторола участвовал в боях за Иловайск, донецкий аэропорт и в районе Дебальцево. За успехи в обороне был награжден Георгиевским крестом ДНР. В июне 2016 года на него уже было совершено покушение: возле травматологического центра в Донецке прогремел взрыв. Тогда были повреждены семь автомобилей и два здания больницы, пострадавших не было.