В ДНР заявили о прибытии в Донбасс военных инструкторов из США

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики установила, что в Донбасс прибыли американские военные инструкторы. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает gazeta.ru со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

”По данным наших источников, отмечено прибытие в расположение частей, находящихся в зоне так называемой АТО, военных инструкторов из США с целью участия в проверке переданного ранее военного имущества”, — заявил он.

Басурин добавил, что это является ”не единственной целью приезда американцев”. По данным разведки ДНР, в 92-й отдельной механизированной бригаде проводится проверка готовности соединения к ведению боевых действий. Также, по словам Басурина, оцениваются результаты работы в этой бригаде других военных инструкторов.

Ранее постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко заявил, что инструкторы НАТО готовят силовиков для переброски в Донбасс.