В центре Турку произошла стрельба: есть раненые и один погибший

В Финляндии в центре города Турку на Пуутори и Кауппатори идет полицейская операция. По данным очевидцев, в районе были слышны выстрел или выстрелы. На Пуутори, согласно очевидцам, один человек погиб и двое ранены. На Кауппатори тоже имеются раненые.

По информации газеты Turun Sanomat, в районе были замечены убегающие с места событий люди с бейсбольными битами. В городе зафиксировано несколько нападений с ножом и выстрелы, сообщает YLE.

На место прибыл отряд полиции в бронежилетах. Жителям города советуют не выходить в центр города.

Полиция ранила в нижнюю часть тела одного из подозреваемых в ножевых атаках — он задержан.

Полиция Уусимаа и Хельсинки повысили боевую готовность из-за событий в Турку. Также повышены меры безопасности в аэропорту Хельсинки-Вантаа.