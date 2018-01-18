В центре Стокгольма два человека пострадали от ножевых ранений. Подозреваемый задержан

Двое мужчин пострадали от ножевых ранений в центре Стокгольма близ площади Медборгарплатсен, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию шведской столицы.

"Двое пострадавших доставлены в больницу. Один из них получил серьезные ранения", — говорится в сообщении для прессы.

Информация об инциденте поступила в четверг вечером после 20.00 по эстонскому времени. Пока неизвестно, что именно произошло. По словам очевидцев, с места происшествия скрылись двое неизвестных.

После 21.00 мск полиция сообщила, что арестовала одного подозреваемого, несколько человек доставлены в полицию для допроса.