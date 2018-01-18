18.01.2018, 22:22

В центре Стокгольма два человека пострадали от ножевых ранений. Подозреваемый задержан

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РИА "Новости"
EST
В центре Стокгольма два человека пострадали от ножевых ранений. Подозреваемый задержан
AFP

Двое мужчин пострадали от ножевых ранений в центре Стокгольма близ площади Медборгарплатсен, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию шведской столицы.

"Двое пострадавших доставлены в больницу. Один из них получил серьезные ранения", — говорится в сообщении для прессы.

Информация об инциденте поступила в четверг вечером после 20.00 по эстонскому времени. Пока неизвестно, что именно произошло. По словам очевидцев, с места происшествия скрылись двое неизвестных.

После 21.00 мск полиция сообщила, что арестовала одного подозреваемого, несколько человек доставлены в полицию для допроса.

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