В центре Афин произошел мощный взрыв

В центре Афин в отделении банка Eurobank произошел взрыв, сообщает Афинское информационное агентство.

Уточняется, что неизвестный позвонил в редакцию местного издания и заявил о заложенной бомбе. Полиция успела оцепить район.

Взрывное устройство было помещено в сумку, оставленную возле входа в здание. В результате мощного взрыва был нанесен серьезный ущерб фасаду отделения банка и соседних зданий.

Подробности произошедшего устанавливаются. Камеры видеонаблюдения, возможно, зафиксировали преступника.