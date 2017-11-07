В Брюсселе нашли способ навредить ”Северному потоку-2”

Новые правила Евросоюза для морских газопроводов планируется принять в течение ближайших месяцев. Они могут создать проблемы для проекта ”Северный поток-2”, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что Еврокомиссия на этой неделе представит пакет поправок к газовой директиве. В списке предложений — недискриминационное установление тарифов, доступ третьих сторон, разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Документ должен быть одобрен Советом стран ЕС и Европарламентом.

”Директива начинает применяться с момента принятия, то есть это может быть задолго до конца 2018 года”, — сообщил информированный источник агентства.

В настоящее время ряд норм третьего энергопакета ЕС, регулирующего в том числе и внутренний рынок газа, не распространяется на морские участки газопроводов. Еврокомиссия обсуждает возможность внесения поправок в газовую директиву, чтобы расширить ее действие на подобные участки, которые будут открыты позже. Учитывая, что ”Северный поток-2” планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, новые требования ЕС вполне могут быть применены к этому проекту.

Еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете признавал, что изменения в газовую директиву нужны, чтобы в будущем не повторилась ситуация с этим проектом. Однако в Евросоюзе на сегодняшний день нет согласованной позиции по предоставлению мандата Еврокомиссии на переговоры с Россией по ”Северному потоку-2”. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер в октябре констатировал, что некоторые страны ЕС в принципе не видят для этого оснований.

В начале октября зампред ”Газпрома” Александр Медведев заявил, что попытки распространить Третий энергетический пакет Евросоюза на ”Северный поток-2” не прекращаются, хотя юридический департамент ЕС дал однозначно отрицательное заключение применимости этих законодательных актов к проекту.

В свою очередь, шведский посол в Москве Петер Эриксон признал, что юридических оснований для блокировки проекта ”Северный поток-2” нет.

Проект ”Северный поток-2” предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим ”Северным потоком”. Партнерами ”Газпрома” выступают компании Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall. Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.