В Беларуси вынесено пять смертных приговоров за год

Суды Беларуси в 2017 году вынесли пять смертных приговоров, сообщил первый заместитель председателя Верховного суда страны Валерий Калинкович.

К пожизненному заключению были приговорены три человека. "У нас две меры исключительного наказания — пожизненное заключение и смертная казнь", — цитирует Калинковича "Интерфакс".

Ранее белорусским правозащитникам было известно о четырех смертных приговорах 2017 года: на смертную казнь осудили жителя Мозыря Кирилла Казачка (за убийство двоих своих детей), жителя Наровли Александра Михаленя (за убийство двоих соседей) и двух фигурантов дела "черных риэлторов" из Минска Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко.

Потом они сообщали о пятом приговоре без указания имен. Калинкович пояснил эту информацию — пятый приговор был вынесен Виктору Летову за убийство сокамерника. О приведении в исполнение этих приговоров ничего не известно.

В этом году суд Беларуси вынес два смертных приговора — Александру Жильникову и Вячеславу Сухарко из Минска за три убийства.

Беларусь остается единственной страной в Европе и в СНГ, где есть смертная казнь. Приговор приводится в исполнение через расстрел. Родственникам приговоренных к этой мере не дают последнего свидания, не сообщают о расстреле, не выдают тела для захоронения и не раскрывают место погребения осужденных.

В 2016 году в стране были приведены в исполнение четыре смертных приговора.