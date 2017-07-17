В Балтийское море прибудут ракетный крейсер и подводный ракетоносец РФ

Атомный ракетный крейсер ”Петр Великий” и подводный ракетоносец ”Дмитрий Донской” начали переход в Кронштадт с севера. Об этом ”Ленте.ру” сообщил источник в Минобороны России.

По его словам, военные суда направляются в Санкт-Петербург для участия в параде в честь дня Военно-морского флота, который состоится в воскресенье, 30 июля.

”Петр Великий”, построенный на петербургском Балтийском заводе в 1986-1996 годах, уже был на Балтике, в том числе и во время учений, а ”Дмитрий Донской”, единственная оставшаяся в строю субмарина проекта 941, самый большой подводный крейсер в мире, придет в Кронштадт впервые.