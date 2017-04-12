Усманов объяснил передачу особняка фонду однокурсника Медведева

Миллиардер Алишер Усманов в интервью газете "Ведомости" объяснил, зачем он передал особняк на Рублевке фонду "Соцгоспроект" под руководством Ильи Елисеева — однокурсника премьер-министра Дмитрия Медведева.

Этот особняк упоминается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Расследование под названием "Он вам не Димон" было опубликовано 2 марта, в нем рассказывается о многочисленных объектах недвижимости и имуществе, якобы связанных с Медведевым.

По данным ФБК, премьер-министр управляет активами через сеть фондов, которыми руководят его однокурсники. Одним из таких фондов является "Соцгоспроект" под руководством Ильи Елисеева, которому Усманов в 2010 году передал особняк, говорится в расследовании.

Усманов заявил, что передал фонду дом и землю в рамках сделки по обмену активами. По словам миллиардера, он знал Елисеева, когда тот работал главой "Газпром инвестхолдинга".

Елисеев рассказал Усманову, что "Соцгоспроект" в рамках девелоперского проекта хочет построить пять особняков на границе с участком Усманова. При этом сестра миллиардера владела участком в 4 га и особняком вдали от его дома, и Усманов, по его словам, предложил Елисееву обмен.

"Я же давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок — 12 га — на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом", — заявил бизнесмен "Ведомостям".

На вопрос, зачем "Соцгоспроекту" учаток в 4 га, где невозможно построить пять домов, Усманов ответил, что сделка была выгодной, потому что на участке его сестры уже стоял дом стоимостью 30 млн долларов. Сам участок он оценивает в 15-20 млн долларов. Полученный от "Соцгоспроекта" участок в 12 га стоит 50 млн долларов, сказал Усманов.

Миллиардер назвал обвинения Навального ложью. Он пояснил, что раньше не реагировал на публикации оппозиционера, но сейчас не мог молчать, потому что Навальный "перешел красную линию" и обвинил его "фактически в преступлении".

Днем ранее Усманов заявил, что утверждения ФБК — это клевета, и он намерен судиться с Навальным. Политик ответил, что продолжает обвинять миллиардера в коррупции. "Ну не бывает такого, что просто берут и дарят какие-то особняки непонятным фондам. Я считаю, что это взятка", — заявил Навальный 11 апреля.