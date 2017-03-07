Уровень воды в Даугаве повышается: спасатели не исключают эвакуацию населения

Во вторник утром уровень воды в Даугаве в Даугавпилсском крае продолжал повышаться. Как рассказал в интервью телеканалу LNT заместитель исполнительного директора Даугавпилсского края Александра Айзбалтс, рассматривается вопрос эвакуации жителей Ницгале и поселка Рибаку.

"Принимая во внимание предыдущий опыт, мы знаем, что никто из жителей не захочет эвакуироваться", — указал Айзбалтс, добавив, что ситуация может улучшиться в течение двух дней.

Как отмечает ГАО Latvijas valsts ceļi, в настоящее время затопленной остается участок на 8-м км дороги V711 Илуксте — Рубанишки — Даугавпилс. Объехать его можно по дороге P72 Илуксте — Бебрене — Биржи или P70 Свенте — Субате.