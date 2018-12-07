07.12.2018, 10:41

Уральская чиновница: ну ляпнула, понимаете

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Интерфакс
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Отстраненная от должности после высказываний о том, что государство ничего не должно молодежи, директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что не может бросить свою работу в департаменте.

"Я считаю, что те дела, которые были направлены на молодежь Свердловской области, которые были созданы вновь с моим приходом, с формированием департамента, его созданием, мне совесть не позволяет и, в принципе, даже человеческий фактор не позволяет это бросить. Бросить около 400 тыс. вовлеченных в наши мероприятия ребят", — сказала Глацких в интервью блогеру Сергею Колясникову, размещенном на YouTube.

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