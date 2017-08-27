Ураган "Харви" в Техасе: десятки человек пропали без вести, двое погибли

В американском штате Техас после удара урагана "Харви", который называют самым сильным за десятилетия, без вести пропали от 30 до 40 человек, сообщает USA Today. Власти подтвердили данные о двух жертвах стихии, передает CNN.

В Рокпорте — городе, который принял на себя первый удар — у себя дома погиб отказавшийся от эвакуации человек. В Хьюстоне погибла женщина, пытавшаяся пересечь залитую водой улицу на автомобиле. Машина заглохла, а когда она выбралась из нее, ее подхватил и унес поток воды.

Кроме того, по словам шерифа округа Аранзас Билла Миллса, от 30 до 40 человек числятся пропавшими. В его округе медики оказали помощь трем десяткам пострадавших.

После прохождения урагана, который после падения скорости ветра понизили в статусе до тропического шторма, жители Техаса готовятся к катастрофическим наводнениям: по прогнозам, дожди будут продолжаться до среды, и за это время местами выпадет до 1 метра осадков.

Режим чрезвычайного положения введен в 50 округах штата, почти 350 тысяч человек остались без электроснабжения, и власти полагают, что восстановление Техаса после урагана может занять годы, передает РИА "Новости". Стоимость ликвидации последствий урагана "Харви" оценили примерно в 40 млрд долларов.

Над морем "Харви" набрал силу урагана четвертой категории, но быстро ослаб над территорией Техаса. При этом самые опасные последствия могут быть впереди: грядущие наводнения синоптики отнесли к категории "опасных для жизни".

Как отмечают наблюдатели, стихия также станет первой проверкой того, насколько президент Дональд Трамп сможет успешно ограничить последствия удара стихии. Во время предвыборной кампании Трамп выступил с резкой критикой экс-президента США Барака Обамы, обвинив его в том, что тот играл в гольф во время разрушительного наводнения в штате Луизиана.