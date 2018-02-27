Управделами президента РФ допустило монтаж фото лайнера в ”кокаиновом деле”

Управление делами президента заявляет, что фотография лайнера ”Россия”, который фигурирует в деле о кокаине, могла быть сфальсифицирована. Видео и фото, на которых виден бортовой номер, были опубликованы жандармерией Аргентины

Официальный представитель управделами президента России Елена Крылова заявила о возможной фальсификации фотографий лайнера специального летного отряда (СЛО) ”Россия”, которые ранее были опубликованы аргентинской жандармерией в связи с ”кокаиновым делом”. Об этом Крылова заявила ”Интерфаксу”. Материалы жандармерии, на которых в том числе виден лайнер отряда, доступны в официальном Twitter ведомства.

По ее словам, сведения о том, что лайнер СЛО участвовал в перевозке ”кокаина”, ”не соответствуют действительности”. ”Журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации — в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать”, — сказала она, добавив, что на снимке ”нет точного номера борта”.

РБК направил запрос в Национальную жандармерию Аргентины.

Ранее РБК обнаружил, что на фотографиях и видео, опубликованных аргентинской полицией в рамках расследования ”кокаинового дела”, запечатлен лайнер СЛО ”Россия” Ил-96 с бортовым номером 96023. В этом самолете, по задумке преступников, должны были перевозиться чемоданы почти с 500 кг кокаина.

Лайнер с таким же бортовым номером совершил первый полет в августе 2016 года, следует из информации ресурса russianplanes.net, который собирает информацию об отечественных самолетах. После публикации РБК сайт был закрыт, но версия страницы с информацией о лайнере сохранилась в кеше Google. В декабре 2016 года управделами президента Александр Колпаков говорил, что СЛО в 2016 году получил несколько новых самолетов: один Ту-214СР, два Ил-96-300, два Superjet 100. В июле 2016 года отряд получил самолет с бортовым номером 96022, а 30 декабря 2016 года — борт с номером 96023. СЛО ”Россия” занимается перевозкой первых лиц государства.

По данным russianplanes.net, 6 декабря 2017 года Ил-96 с номером 96023 был в аэропорту Буэнос-Айреса, 7 декабря вылетел из Кабо-Верде в Москву. Именно в декабре 2017 года груз ”кокаина” был направлен ”как дипломатический багаж на российском правительственном самолете”, говорила министр национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич.

Речь идет о так называемом кокаиновом деле, которое началось 13 декабря 2016 года, когда сотрудник посольства России в Аргентине обнаружил в складских помещениях здания 389 кг кокаина в 12 чемоданах. Об обнаружении наркотиков дипломаты сообщили полиции, правоохранители заменили наркотик мукой, а в чемоданы установили GPS-маячки. Кокаин принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава посольства.

Как сообщала Daily Telegraph, в течение года преступникам не удавалось переправить груз в Россию, что осложнялось возвращением технического сотрудника российского посольства Али Абьянова в Москву. В итоге он решил запросить доставку кокаина под видом возвращения своих личных вещей из Аргентины с дипломатическим курьером. По данным газеты, в итоге мешки с мукой были доставлены в Москву самолетом, на котором из поездки в Аргентину возвращался секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Источник ”Интерфакса” в Совбезе эту информацию опровергал.

В ходе операции были арестованы Абьянов, аргентинский полицейский Иван Близнюк, а также Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которые собирались забрать чемоданы в Москве.