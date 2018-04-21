21.04.2018, 12:50

Умерла сыгравшая в фильме ”Любовь и голуби” актриса Нина Дорошина

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РБК
EST 31
Умерла сыгравшая в фильме ”Любовь и голуби” актриса Нина Дорошина
Фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"

На 84-м году жизни в Москве скончалась актриса театра ”Современник” Нина Дорошина, получившая широкую известность после исполнения роли Надежды Кузякиной в фильме ”Любовь и голуби”.

Утром в субботу, 21 апреля, в Москве скончалась Народная артистка России Нина Дорошина, которая сыграла роль жены главного героя в фильме Владимира Меньшова ”Любовь и голуби”, сообщает ТАСС.

Эту информацию РБК подтвердили в департаменте культуры Москвы. Позже сообщение о смерти актрисы было опубликовано на сайте театра ”Современник”. В нем говорилось, что Дорошина умерла у себя дома от остановки сердца.

”Нину Михайловну по праву можно назвать блистательной актрисой, что могут свидетельствовать не только зрители ее многочисленных работ в театре, но и вся страна”, — говорится в сообщении театра.

О времени прощания и месте похорон сообщат позже.

Актрисе было 83 года, с 1959 года она служила в театре ”Современник”, с 1982 года преподавала в Театральном институте имени Щукина.

Нина Дорошина родилась в подмосковном Лосиноостровске. Она закончила Щукинское училище и дебютировала на сцене театра ”Современника” в 1958 году.

На сцене театра Дорошина сыграла более 15 ролей, в ее послужном списке также более 20 киноработ.

Дорошина сыграла Надю не только в кино, но и в спектакле, который шел на сцене театра ”Современник” в постановке Валерия Фокина. Актриса была награждена орденом Почета и орденом Дружбы.

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