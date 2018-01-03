Умерла актриса Татьяна Майорова

Ушла из жизни советская и литовская актриса Татьяна Майорова. Об этом сообщает пресс-служба Русского драматического театра Литвы.

Актриса театра и кино Татьяна Майорова скончалась после продолжительной болезни 30 декабря 2017 года. Большую часть свой творческой жизни она провела на сцене Русского драмтеатра Литвы (РДТЛ).

Татьяна Майорова родилась 27 марта 1941 года в городе Часов Яр Донецкой области Украины. В 1964 г. она окончила Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого.

В 1964–1967 г. работала в Севастопольском театре, в 1967–1991 г. — актриса РДТЛ.

Из почти сорока ролей, сыгранных на сцене РДТЛ, самыми яркими были работы актрисы были в ролях Серафимы в спектакле "Бег" по Михаилу Булгакову (1967), Жени — по пьесе Михаила Рощина "Валентин и Валентина" (1971), Ирины — по пьесе Александра Володина "С любимыми не расставайтесь" (1973), Марии — пв спектакле "Святая святых" по пьесе молдавского драматурга Иона Друце (1976), Серафины — "Татуированная роза" по пьесе Теннесси Уильямса (1978), Искра — "Гнездо глухаря" (1979), Наташи Голубевой — "Наедине со всеми" (1982) и др.

Майорова снималась и в кино. Наиболее известной была ее роль в фильме "Смилуйся над нами". В исторической драме 1978 года, созданной на Литовской киностудии режиссером Альгирдасом Араминасом, актриса сыграла одну из основных ролей — матери, отмечает BNS.

"Она всегда играет от первого лица, "пропуская" роль через себя. (…) Все героини Майоровой отмечены печатью одиночества. Они находят в одиночестве опору, либо несут его как тяжкий крест, но уже не могут от него отказаться. Одиночество стало ее судьбой", — отметила театральный критик Марина Бабенскене.

Коллектив РДТЛ скорбит по поводу смерти актрисы Татьяны Майоровой и выражает соболезнования родным и близким покойной.

Прощание с актрисой состоится в среду, 3 января, с 17 до 22 часов в доме ритуальных услуг в Вильнюсе по ул.Оланду, 3-й зал.

Похороны состоятся в четверг, 4 января, в 14 часов на Вильнюсском кладбище Карвелишкес.