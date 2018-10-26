Умер Николай Караченцов

"Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра", — сказал он.

"Николай Петрович скончался сегодня", — подтвердила агентству супруга актера Людмила Поргина. Она добавила, что сейчас будет решаться вопрос похорон и прощания.

Караченцов снялся в десятках фильмов, среди них: "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов". На его счету много театральных работ, включая спектакль "Юнона и Авось".

В ночь на 28 февраля 2005 года артист попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве в семье Петра Яковлевича Караченцова (1907-1998) и Янины Евгеньевны Брунак (1913-1998). Отец — художник-график, работал в журнале "Огонек". Мать — балетмейстер-постановщик. В старших классах Николай Караченцов посещал студию самодеятельности для школьников при Центральном детском театре (ныне — Российский академический молодежный театр, Москва).

В 1967 году с отличием окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ (ныне — Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре им. А. П. Чехова), где учился на курсе Виктора Монюкова.