26.11.2018, 10:46

Умер культовый режиссер Бернардо Бертолуччи


Lenta.ru
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Умер культовый режиссер Бернардо Бертолуччи
Foto: Gregorio Borgia, AP

Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает La Repubblica в понедельник, 26 ноября.

Причина смерти пока не раскрывается. Отмечается, что режиссер умер в Риме после тяжелой болезни.

Бертолуччи снял такие фильмы, как ”Последнее танго в Париже”, ”Мечтатели”, ”Ускользающая красота”, ”Двадцатый век”, ”Последний император” и ”Конформист”. ”Последний император” получил премию ”Оскар” в девяти номинациях, включая ”Лучший фильм”, ”Лучший режиссер” и ”Лучший адаптированный сценарий”.

В 2011-м кинематографисту вручили почетную ”Золотую пальмовую ветвь” Каннского фестиваля за вклад в киноискусство.

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