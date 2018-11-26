Умер культовый режиссер Бернардо Бертолуччи

Причина смерти пока не раскрывается. Отмечается, что режиссер умер в Риме после тяжелой болезни.

Бертолуччи снял такие фильмы, как ”Последнее танго в Париже”, ”Мечтатели”, ”Ускользающая красота”, ”Двадцатый век”, ”Последний император” и ”Конформист”. ”Последний император” получил премию ”Оскар” в девяти номинациях, включая ”Лучший фильм”, ”Лучший режиссер” и ”Лучший адаптированный сценарий”.

В 2011-м кинематографисту вручили почетную ”Золотую пальмовую ветвь” Каннского фестиваля за вклад в киноискусство.