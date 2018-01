Умер исполнитель роли Тинки-Винки в ”Телепузиках”

В Великобритании скончался актер Саймон Шелтон Барнс, известный по роли Тинки-Винки в шоу ”Телепузики”, сообщает Independent.

Артист, отец троих детей умер через четыре дня после 52-го дня рождения.

Барнс — балетный танцовщик и хореограф — получил известность, заменив первого исполнителя роли Тинки-Винки Дэйва Томпсона. Сначала он не хотел браться за эту работу, но впоследствии назвал ”Телепузиков” телевизионным аналогом The Beatles или Take That.

Похороны состоятся 7 февраля. Гостей попросили прийти в одежде яркой расцветки, чтобы таким образом почтить память Барнса.