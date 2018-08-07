07.08.2018, 14:12

Умер художник-постановщик ”Каникул в Простоквашино”


Gazeta.ru
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Aapo Pukk oma Saue kodus
фото иллюстративноеFoto: Priit Simson

Художник-постановщик ”Каникул в Простоквашино” Аркадий Шер скончался на 85-м году жизни.


Об этом агентству ”Москва” сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов.

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