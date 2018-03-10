Украинский десантник рассказал, как плюнул в лицо ведущему Первого канала

Украинский десантник Валерий Ананьев заявил о нападении на журналиста Первого канала Артема Шейнина в центре итальянского города Верона. Рассказ о своем поступке нападавший опубликовал в Facebook.

По словам Ананьева, он встретил ведущего ток-шоу ”Время покажет” вместе с женой на отдыхе. Подкараулив россияна на улице, десантник начал сыпать угрозами и ругательствами, пытаясь спровоцировать журналиста на конфликт. Но Шейнин не стал реагировать. Тогда Ананьев вышел из себя и плюнул ему в лицо. Этой выходкой инцидент был завершен. Дату своего ”подвига” автор не уточнил, пишет Fontanka.

Артем Шейнин ведет скандальное ток-шоу на Первом канале ”Время покажет”. В октябре 2016 года в закулисье программы произошла драка. Выпуск был посвящен проблеме мира в Донбассе. Гости студии обсуждали, что способно остановить войну в регионе. В гримерке Первого канала побили украинского политолога Вячеслава Ковтуна. Напавшим на него оказался создатель ДНР Александр Бородай.

Ведущий Первого канала Артем Шейнин рассказал ФАН подробности инцидента, произошедшего в Италии, пишет Gazeta.ru.

”Он бывший боец АТО, причем очень раскрученный на Украине. Но сейчас он никакой не боец АТО, он блогер, — пояснил Шейнин.

По словам Шейнина, имела место была провокация в расчете спровоцировать какие-то ответные насильственные действия.

”В западноевропейской стране кто первый ударит, тот неправ. Он меня именно на это и провоцировал. Собственно, когда человек начинает обращение к тебе со слов ”Если бы мы были в другом месте, я бы тебя убил”, вы понимаете, таким человеком движет не эмоция, а расчет”, — пояснил тележурналист.