Украинские военные заняли два села на Донбассе, а затем все испортил болтун

Украинские военные взяли под контроль два села в "серой зоне" на Донбассе, сообщается на Youtube-канале пресс-службы Минобороны Украины. Более масштабной операции, которую запланировали на фоне переворота в ЛНР, помешал болтливый волонтер, утверждает украинская Телеслужба новостей.

Накануне ТСН со ссылкой на информацию штаба сообщила, что военные планировали "отрезать" большую группу вооруженных сепаратистов и выйти к Горловке, но были вынуждены довольствоваться гораздо более скромным результатом, рассказывает rus.delfi.lv.

Анонимный офицер в штабе 54-й бригады сообщил, что один из волонтеров рассказал об операции в соцсетях, и в ДНР успели подтянуть резервы. По данным журналистов, теперь военные "вздыхают, что с такими друзьями и врагов не надо".

Тем не менее два села были заняты — это Травневое и Гладосово в 20 километрах к северу от Горловки. Села находятся в так называемой серой зоне — полосе, разделяющей зоны, контролируемые ВСУ и сепаратистами ДНР и ЛНР.