12.04.2018, 10:42

Украина запустит поезд по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига

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rus.delfi.ee
EST 1
Украина запустит поезд по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига
Иллюстративное фотоFoto: Delfi.lt

Власти Украины решили запустить пассажирский поезд, который будет курсировать через 4 европейские столицы — Киев, Минск, Вильнюс и Ригу, сообщает rus.err.ee.

Об этом в социальных сетях сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

По его словам, госкомпания "Украинские железные дороги" уже закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода. В ближайшее время они будут курсировать в направлении Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

"Стоимость билета в купейном вагоне в Ригу будет составлять около 1855 грн (59 €).

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