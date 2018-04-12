Украина запустит поезд по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига

Власти Украины решили запустить пассажирский поезд, который будет курсировать через 4 европейские столицы — Киев, Минск, Вильнюс и Ригу, сообщает rus.err.ee.

Об этом в социальных сетях сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

По его словам, госкомпания "Украинские железные дороги" уже закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода. В ближайшее время они будут курсировать в направлении Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

"Стоимость билета в купейном вагоне в Ригу будет составлять около 1855 грн (59 €).