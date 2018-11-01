Украина закрывает воздушное пространство над Черным морем

Как уточнил "Український мілітарний портал", речь идет о районе площадью 100 на 450 километров к западу от оккупированного Россией Крыма. Информирование об этом было осуществлено через систему NOTAM, используемую для оперативных извещений об изменениях в правилах полетов.

Официальное заявление о начале испытаний ВС Украины должны сделать в течение дня 1 ноября.

Ранее, с 8 по 19 октября, в Винницкой и Хмельницкой областях Украины прошли авиационные учения "Чистое небо — 2018" при участии стран-членов НАТО.