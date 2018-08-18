18.08.2018, 18:10

Украина заблокировала российский танкер "Механик Погодин" в Херсоне

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Интерфакс
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Украина заблокировала российский танкер "Механик Погодин" в Херсоне
RIA Novosti

Российское судно "Механик Погодин", внесенное в украинский санкционный список и находящееся в порту Херсона, заблокировано там на три года, сообщил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов.

"10 августа актив данной компании, а именно судна "Механик Погодин", был заблокирован на три года в порту города Херсон", — сказал Гданов в комментарии "Громадському радио".

По данным оператора судна, экипаж "Механика Погодина" не пустил на борт портовую инспекцию, которая собиралась проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии. Первый заместитель постпреда назвал такие действия экипажа незаконными, добавив, что моряки, "в соответствии с требованиями действующего законодательства, понесут ответственность".

Он также отметил, что инспекция попытается попасть на судно во второй раз.

Ранее СМИ сообщали, что генеральный консул РФ в Украине посетил судно "Механик Погодин" в порту Херсона и убедился, что на борту есть медикаменты и продукты питания.

10 августа постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что Управление СБУ в АРК обнаружило в Херсонском морском торговом порту судно российской компании, которая находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

11 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила украинскую коллегу Людмилу Денисову выяснить подробности возможного ареста в Херсоне российского судна "Механик Погодин", а также заявила о намерении встретиться с экипажем при согласии властей Украины.

В свою очередь, Денисова сообщила, что согласно поступившей к ней от Службы безопасности и Госпограничной службы Украины информации, они не имеют каких-либо претензий к членам экипажа российского судна "Механик Погодин". Вместе с тем, украинский омбудсмен отметила, что, несмотря на отсутствие ограничений в передвижении моряков, они никуда не выходят и остаются на судне.

"Под санкциями судно и имущество, которое по предварительным данным принадлежит компании ВЭБ "Лизинг", которая внесена в санкционный список 26 июля 2018 года", — добавила Денисова.

В компании "В.Ф.Танкер", являющейся оператором судна, высказали опасения относительно возможности силового захвата танкера: "Экипаж судна "Механик Погодин" опасается силового захвата. …экипаж судна "Механик Погодин" и груз остаются заблокированными в порту Херсон. Капитан судна не может получить разрешение покинуть порт, выгрузка дизельного топлива запрещена, а портовые власти не могут предоставить перечень претензий к судну или судовладельцу".

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