15.03.2017, 11:56

Украина ввела транспортную блокаду ЛНР и ДНР

 (60)
rus.delfi.ee
EST
Donetsk
DonetskFoto: Mikhail Parhomenko, Sputnik

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал предложение президента Петра Порошенко о прекращении транспортного сообщения с территориями, контролируемыми ЛНР и ДНР, пишет Meduza.

Об этом после завершения экстренного заседания совета заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по итогам заседания Совета.

Исключение, по его словам, будет сделано только для гуманитарных грузов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии