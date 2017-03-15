Украина ввела транспортную блокаду ЛНР и ДНР

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал предложение президента Петра Порошенко о прекращении транспортного сообщения с территориями, контролируемыми ЛНР и ДНР, пишет Meduza.

Об этом после завершения экстренного заседания совета заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по итогам заседания Совета.

Исключение, по его словам, будет сделано только для гуманитарных грузов.