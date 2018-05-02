02.05.2018, 22:10

Украина "скоординировалась" с США по антироссийским санкциям

 (47)
NEWSru.com
EST 1
Petro Porošenko
Petro PorošenkoFoto: Mihhail Palintšak, TASS

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение расширить санкции в отношении ряда российских юридических и физических лиц, которые "связаны с российской агрессией" против Киева, а также в отношении которых ранее были применены соответствующие решения правительствами США и стран ЕС. Об этом сообщает сайт ведомства.

"Санкции вводятся по инициативе Кабинета Министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, до подготовки и проведения незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное", - говорится в сообщении.

Также введены санкции "в отношении лиц, которые причастны к информационной и киберагрессии против нашей страны, противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно содержатся в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и тому подобное".

Кроме того, было продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы. "Рада также поддержала предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ и поручила Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры относительно прекращения действия отдельных межгосударственных соглашений", - добавили в ведомстве.

ТОП

Решение СНБО прокомментировал президент Украины Петр Порошенко. Он подчеркнул, что своим решением расширить санкции Киев стремиться скоординироваться с США.

"Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся, с санкциями США против граждан и юридических лиц Российской Федерации. Они связаны как с применением химического оружия в центре Европы - Россией в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма", - приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Напомним, Минфин США 6 апреля объявил о введении новых санкций в отношении России. В черный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Утверждение новых министров, начало учений "Еж-2018" и смертельное ДТП

02.05.2018
Сегодня, 2 мая, премьер-министр Юри Ратас представил президенту Керсти Кальюлайд новых кандидатов в министры и президент эти кандидатуры утвердила. Также в этот день начались самые масштабные военные учения, когда-либо проходившие на территории новой Эстонии. А вечером в Харьюмаа в Нийтвялья погиб вылетевший на автомобиле с дороги водитель. Эти и другие новости этой среды — в нашей ежедневной подборке.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре больших мифа о страховании жизни
Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: "Ливерпуль" и Клаван сыграют в финале Лиги чемпионов с "Реалом"

02.05.2018
Футболисты итальянской "Ромы" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов победили дома английский "Ливерпуль" - 4:2 (1:2). Однако по сумме двух встреч в финал вышел британский клуб, выигравший первый поединок со счетом 5:2.
Подробнее

МНЕНИЕ: Российская пропаганда использует эстонского правоведа Рейна Мюллерсона в своих целях?

02.05.2018
Выступлению в Симферополе правоведа Рейна Мюллерсона придано непропорционально большое значение. Его попытка оправдать агрессию России против Украины никак не скажется на темпах деоккупации Крыма и отдельных районов Донбасса.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106652001
135,- €
81,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
-20% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
119,20 €
-20% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSR/03
199,- €
159,20 €
-20% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
103,20 €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
200,- €

В Нью-Йорке на 80-м году жизни умер певец Вадим Мулерман

02.05.2018
Популярный во времена СССР эстрадный певец Вадим Мулерман скончался в Нью-Йорке на 80-м году жизни. Причиной смерти стала онкология, сообщила в среду в беседе с корреспондентом ТАСС певица, близкая знакомая и коллега Мулермана по сцене Нина Бродская, проживающая в Нью-Йорке.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



"Кто кого?" на ETV+: Ольга Иванова vs Март Хельме. Почему EKRE поддерживает все больше местных русских?

02.05.2018
Почему Консервативную народную партию поддерживает все больше эстонских русских? В чем причины роста доверия к правым партиям по всей Европе и к чему это приведет? В студии передачи "Кто кого?" на ETV+ встретились председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме и ныне беспартийный депутат Рийгикогу, член Центристской фракции Ольга Иванова.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Мурашки по коже: смотрите салют в честь дня рождения “Русского Радио”

02.05.2018
1 мая на площади Вабадузе в Таллинне состоялся грандиозный салют в честь дня рождения “Русского Радио”. Популярная радиостанция тем самым отпраздновала 20-летие своей работы.
Смотри зрелищный салют, снятый с высоты птичьего полёта!
Подробнее