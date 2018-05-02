Украина "скоординировалась" с США по антироссийским санкциям

Также введены санкции "в отношении лиц, которые причастны к информационной и киберагрессии против нашей страны, противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно содержатся в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и тому подобное".

Кроме того, было продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы. "Рада также поддержала предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ и поручила Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры относительно прекращения действия отдельных межгосударственных соглашений", - добавили в ведомстве.

Решение СНБО прокомментировал президент Украины Петр Порошенко. Он подчеркнул, что своим решением расширить санкции Киев стремиться скоординироваться с США.

"Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся, с санкциями США против граждан и юридических лиц Российской Федерации. Они связаны как с применением химического оружия в центре Европы - Россией в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма", - приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Напомним, Минфин США 6 апреля объявил о введении новых санкций в отношении России. В черный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.