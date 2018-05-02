Украина "скоординировалась" с США по антироссийским санкциям

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение расширить санкции в отношении ряда российских юридических и физических лиц, которые "связаны с российской агрессией" против Киева, а также в отношении которых ранее были применены соответствующие решения правительствами США и стран ЕС. Об этом сообщает сайт ведомства.
"Санкции вводятся по инициативе Кабинета Министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, до подготовки и проведения незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное", - говорится в сообщении.