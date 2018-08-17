17.08.2018, 09:00

Украина пообещала представить факты присутствия российских РЭБ в Донбассе

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Gazeta.ru
EST
Donbass
фото иллюстративноеFoto: Mstõslav Tšernov, AP

Украинские власти предоставят своим западным партнерам факты, которые доказывают присутствие российских средств вооружения на территории Донбасса. Об этом сообщается в твиттере украинского МИДа.


В посте украинского внешнеполитического ведомства говорится, что Украина предоставит ”факты появления в Донбассе” новейших российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также в сообщении МИДа отмечается, что факты их присутствия в Донбассе уже ”подтвердила” ОБСЕ.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что российская сторона намеренно затягивает конфликт в Донбассе.

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