Украина пообещала представить факты присутствия российских РЭБ в Донбассе



В посте украинского внешнеполитического ведомства говорится, что Украина предоставит ”факты появления в Донбассе” новейших российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также в сообщении МИДа отмечается, что факты их присутствия в Донбассе уже ”подтвердила” ОБСЕ.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что российская сторона намеренно затягивает конфликт в Донбассе.