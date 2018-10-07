07.10.2018, 18:46

Учитель — это диагноз, или Как начинающему педагогу сохранить себя и удержаться в школе?


rus.delfi.ee
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Учитель — это диагноз, или Как начинающему педагогу сохранить себя и удержаться в школе?
Foto: Anni Õnneleid

По мнению Ренаты Катилиене, преподающей литовский язык в Основной школе им. Миколаса Карки, первый год работы является для молодого учителя грандиозной битвой со своими былыми представлениями о профессии педагога, в результате которой ему придётся смириться с неизбежным осознанием того, что у него отсутствует опыт преподавания.

Почему в Литве немалое количество начинающих учителей в итоге бросают свою работу? Да потому, что они уже на старте сталкиваются с неожиданными препятствиями и вызовами, с которыми не очень-то и справляются, пишет Рената Катилиене на страницах ”Учительской газеты”. По её мнению, не сойти с дистанции новичкам помогла бы вовремя оказанная им помощь со стороны ментора, куратора или даже руководства школы.

Саму Ренату в первый год её работы в школе поддерживала коллега, не позволявшая реветь и сдаваться, напоминавшая ей постоянно о необходимости саморазвития, а также о предъявлении завышенных требований сначала к себе и лишь потом к ученикам.

Тяжелее всего Ренате было смириться с тем, что с самого начала в школе всё стало происходить не так, как она себе представляла или как было во время прохождения ею практики. Будучи практиканткой в одной из вильнюсских прогимназий, она наивно полагала, что работать с семиклассниками и восьмиклассниками очень легко — давай только задания, ученики же будут их решать и просить ”добавки”. Реальность же оказалась совсем другой. ”Первый год работы является для молодого учителя грандиозной битвой со своими былыми представлениями о профессии педагога”, — уверена она теперь.

По её утверждению, начинающего учителя удивляет и то, насколько все ученики разные. Разное всё: происхождение, социальные навыки, характеры, поведение, способности, методы и темп изучения, а также мотивация или её отсутствие. ”Я же одна и должна научиться находить индивидуальный подход к каждому, выслушивать их, разговаривать с ними, пояснять, повторять, закреплять, оценивать, поощрять, немного даже гневаться, дисциплинировать, демонстрировать — продолжать можно до бесконечности, — перечисляет Рената. — Вскоре выясняется, что делать это всё ты не в состоянии, и приходится просто смириться с суровой реальностью, что ты изначально не можешь быть совершенным учителем”.

Рената Катилиене отмечает, что риск перегореть становится максимальным из-за стремления начинающего учителя помочь всем в одинаковой степени. ”Если ты видишь, что твоих усилий и доброй воли не достаточно для поддержания в классе дисциплины, а в учениках интереса к учёбе, то наличие сильного ментора крайне важно, — уверена она. — Более опытные коллеги и руководство школы ни в коем случае не должны считать, что приближение начинающего учителя к критической черте является нормой”.

Рената убедилась и в том, что новички не должны зацикливаться на своём желании сделать учеников умнее, а также не принимать близко к сердцу неизбежные провалы: ”Молодые учителя должны делать то, на что они способны, и требовать от них большего нельзя”. Не помешает также наличие плана Б и неспешное продвижение вперёд, посоветовал ей когда-то ментор, предложив также набираться опыта и создавать вокруг себя благоприятную рабочую обстановку.

Сбить с толку новичков могут также бесконечные конфликты в школе, стрессовые ситуации, подростковые выходки, столкновения с учениками или даже коллегами. Учащиеся могут не слушаться и не слушать, оскорблять учителей и нарушать правила. Перед первой встречей с учениками набившая в своё время шишки Рената советует начинающим учителям подумать над тем, в каких отношениях со школьниками они хотят быть и при помощи каких шагов этого можно было бы достигнуть.

”При этом важно сохранять дистанцию, быть советчиком и учителем, но не другом, — полагает Рената. — В противном случае проблемы с дисциплиной гарантированы если не сразу, то через какое-то время совершенно точно”.

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А ещё начинающий учитель может получить шок от осознания того, что у него нет свободных вечеров, выходных и даже праздников. ”Представление о том, будто рабочий день опытного педагога заканчивается в обеденное время, развеялось уже к концу моего первого годы работы, поскольку нагрузка стала только увеличиваться, — вспоминает Рената. — Подготовка к урокам, исправление работ, дополнительные обязательства в школе, участие в проектах и рабочих группах, неформальное обучение, объединения, тренинги, мероприятия, репетиции, планирование, информирование учеников и родителей, заполнение документации, подготовка к урокам, встречи, экскурсии, походы и поездки, олимпиады и соревнования, поиск выхода в неожиданных ситуациях… Уже в первые месяцы работы я поняла, что гораздо спокойнее давать уроки по утрам, нежели быть классной руководительницей во второй половине дня”.

Теперь Рената с определённостью может сказать, что профессия учителя подходит тем, кто молод духом. Это не рутинна работа от звонка до звонка, а скорее страсть, требующая напряжённых усилий, наличия воли и беззаветной преданности. В профессии остаются те, кто верят в себя и в возможность что-либо изменить, не боясь при этом реформ в сфере образования, непредсказуемого поведения подростков и неприятных бесед с родителями учеников.

”Иногда я слышу, как начинающие учителя сетуют на то, что даже после выплаты премии они не могут путешествовать, ходить на тренинги и выставки, и потому им тяжело поддерживать интерес учеников к своей персоне, — констатирует Рената Катилиене. — Бывает и так, что обычный семиклассник повидал уже больше, чем его учитель, который половину своей жизни положил на работу с подростками и потому не может предложить им ничего кроме академических знаний”.

На самом же деле, иронизирует Рената Катилиене, профессия учителя — это диагноз, а педагоги — в хорошем смысле больные люди, которые по доброй воле пришли в школу воспитывать чужих детей.

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