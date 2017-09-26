Ученые разработали антитела, убивающие 99% штаммов ВИЧ

Американские ученые разработали антитела, которые убивают до 99% штаммов ВИЧ и способны уничтожить инфекцию на ранней стадии.

Соединение способно атаковать три ключевых компонента вируса.

Авторами разработки стали Национальные институты здравоохранения США и фармацевтическая компания Sanofi. Международное сообщество по борьбе с ВИЧ (IAS) назвало разработку ученых "интересным прорывом". Клинические испытания вещества планируется начать в 2018 году.

Сейчас ученые пытаются побороть ВИЧ, используя так называемые широко нейтрализующие антитела, которые способны убивать значительную часть штаммов вируса и предотвращать заражение.

Новая разработка ученых, представленная в научном журнале Science, объединяет три типа таких антител в мощное вещество тройного действия. "Они [новые антитела] более мощные и оказывают более широкое действие, чем любое отдельно взятое натуральное антитело из известных на сегодняшний день", — говорит один из авторов исследования Гэри Нейбел.

Самые мощные природные антитела способны побороть до 90% штаммов ВИЧ. "Мы достигли охвата в 99%, и он достигается при очень низкой концентрации антитела", — отмечает Нейбл. В результате опытов на 24 обезьянах ни у одного из животных не появилась инфекция после введения им вируса ВИЧ.

Глава Международного сообщества по борьбе с ВИЧ Линда Гейл Беккер отмечает, что область применения новых антител может быть гораздо шире, чем можно представить сегодня. "Сегодня еще раняя стадия, и я как ученый с нетерпением жду первых испытаний, которые должны начаться в 2018 году", — говорит Беккер.

Глава Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи назвал открытие интригующим. "Комбинация антител, каждое из которых связано с разными сторонами ВИЧ, лучше всего способна преодолеть защитную реакцию вируса и достичь эффективного уровня лечения и профилактики", — отмечает ученый.

Вирус ВИЧ обладает высокой способностью к мутации, и иммунной системе человека сложно одновременно бороться с разными видами штаммов.