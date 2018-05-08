Убийца журналистки Петер Мадсен обжаловал пожизненный приговор

Датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль на своей подводной лодке, просит суд смягчить ему меру наказания.

При этом, по словам прокуроров, он оспаривает не сам вердикт суда, а только приговор, однако это нельзя интерпретировать так, будто изобретатель признал свою вину.

В апреле 47-летний Мадсен был признан виновным в убийстве Валль и расчленении ее тела.

Согласно датскому законодательству, осужденным по статье "убийство" грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Расчлененное тело Валль было найдено в море 21 августа 2017 года — спустя 11 дней после того, как она брала у изобретателя интервью по поводу его самодельной субмарины. На теле журналистки были обнаружены ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент смерти или сразу после нее.

Мадсена обвиняли в том, что он заранее спланировал свое преступление, решив задушить Валль или перерезать ей горло.

Изобретатель признает, что расчленил тело, но утверждает, что не убивал ее умышленно.

30-летнюю женщину последний раз видели вечером 10 августа, когда она взошла на борт 40-тонной субмарины "Наутилус". Журналистка собиралась подготовить материал об изобретении Мадсена.

Тревогу поднял партнер Валль, когда на следующий день она не вернулась домой.

Мадсена спасли в открытом море, после того как его подлодка затонула. Полиция считает, что он затопил судно преднамеренно.

21 августа велосипедист заметил в прибрежных водах изуродованное туловище без головы и конечностей.

Голова, ноги и одежда женщины были обнаружены лишь 6 октября. Они были упакованы в сумки, к которым был привязан груз.

Сам Мадсен несколько раз менял показания.

Сначала он говорил, что доставил Ким Валль в Копенгаген живой и невредимой, однако затем заявил, что на подлодке произошла "ужасная авария", после чего он похоронил журналистку в море и планировал покончить с собой, затопив субмарину.

Что означает приговор к пожизненному заключению в Дании?

Теоретически это может означать заключение на всю оставшуюся жизнь, но на практике получившие такой приговор проводят в тюрьме в среднем около 16 лет.

Впрочем, бывают и исключения. Убивший полицейского Палле Соренсен провел в тюрьме 32 года, пока не добился условно-досрочного освобождения в 1998 году. Наум Коневски, осужденный в 1984 году за убийство двух молодых людей, все еще находится в заключении. Соренсен скончался на свободе в начале этого года.

Между 1997 и 2013 число людей приговоренных к пожизненному заключению в Дании увеличилось с 10 до 25 человек.

Согласно проведенному в 2015 году исследованию, каждый пятый или шестой человек, признанный виновным в убийстве, был приговорен к пожизненному заключению.

Что известно о Ким Валль и Петере Мадсене?

Ким Валль было 30 лет, она работала в Нью-Йорке журналистом-фрилансером и писала для New York Times, Guardian и журнала Vice, в частности, освещая события в Северной Корее, Уганде и на Гаити.

На момент исчезновения журналистка работала над материалом о Петере Мадсене и его подводной лодке "Наутилус".

В последний раз Ким Валль видели живой вечером 10 августа, когда она отправлялась в поездку на лодке датского инженера.

Датский изобретатель Петер Мадсен — 46-летний инженер, считавшийся создателем самой большой в мире частной подводной лодки.

Длина "UC3 Наутилус" составляла 18 метров, вес — 40 тонн, субмарина была построена в 2008 году. Деньги на ее постройку Мадсен собрал при помощи краудфандинга.

Что мы знаем о событиях 10 августа?

Вечером 10 августа Ким Валль отмечала со своим бойфрендом предстоящий переезд в Пекин. В какой-то момент журналистке потребовалось уйти на интервью с изобретателем Мадсеном, материал о котором она готовила.

Девушка оставила бойфренда и отправилась на субмарину шведского инженера.

На борту "Наутилуса" она была единственным пассажиром.

Предполагалось, что путешествие Валль на "Наутилусе" будет достаточно коротким, но прошла ночь, а журналистка так и не вернулась.

Ранним утром пятницы 11 августа партнер Валль поднял тревогу.

Как стало известно впоследствии, примерно в это же время субмарина пошла ко дну, в итоге затонув в бухте Кёге на юге Копенгагена.

Мадсена спасли, но Валль с ним не было.

Изобретатель утверждал, что перед тем, как его лодка потерпела крушение, он высадил Ким Валль на одном из островов в окрестностях Копенгагена.

Поиски журналистки продолжались больше недели, но найти ее живой так и не удалось.

Признать себя виновным в убийстве Валль инженер отказался.