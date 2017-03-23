Убийца экс-депутата Вороненкова умер в больнице

Мужчина, застреливший бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова и сам раненный его охранником, скончался в больнице, сообщила Русской службе Би-би-си пресс-секретарь генпрокуратуры Украины.

До этого сообщалось, что предполагаемый киллер получил ранения в ногу, грудь и в голову, но выжил. Сообщалось, что он находится в реанимации, а его состояние оценивается как критическое.

Вороненкова застрелили в Киеве днем 23 марта. Убийца несколько раз выстрелил в него из пистолета ТТ, как минимум одно из ранений оказалось для бывшего депутата смертельным.

Его охранник успел открыть ответный огонь и ранить нападавшего, хотя и сам получил при этом ранение. И охранника, и предполагаемого убийцу доставили в больницу.

Украинские политики и чиновники уверены, что убийство было спланировано российскими спецслужбами. В свою очередь бывшие коллеги Вороненкова из российской Госдумы обвиняют в случившемся украинских радикалов.