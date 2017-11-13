У россиянки забрали детей после удаления груди. Она объявила голодовку

Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали двоих приемных детей после операции по удалению груди, объявила голодовку. Она требует приема у министра социальной политики Свердловской области.

"Сегодня я иду к министерству социальной политики и объявляю голодовку. Пока меня не увидят и не услышат чиновники, чье ведомство позиционирует себя как "единственная структура, которая по-настоящему заботится". Пока не начнут действовать в соответствии с законом", — говорится в заявлении Савиновских в "Фейсбуке".

По словам женщины, она добивается личного приема у главы ведомства Андрея Злоказова уже два месяца, но ее все время отправляют к его заместителям.

Савиновских утверждает, что представители органов опеки, забравшие у нее детей, "действуют шантажом и угрозами", "фальсифицируют документы" и "ставят себя и свои нездоровые фантазии выше закона".

Представители опеки забрали у Савиновских двоих приемных сыновей в конце августа. Это произошло после того, как женщина сделала операцию по удалению молочных желез.

По мнению сотрудников опеки, женщина, у которой помимо приемных есть трое родных детей, намеревалась провести операцию по перемене пола, доказательством чему служил ее блог.

В министерстве социальной политики Свердловской области заявили, что детей у Савиновских изъяли из-за ее болезни, входящий в перечень заболеваний, при наличии которых нельзя усыновлять детей.

По предположению Савиновских, органы опеки заподозрили, что она транссексуальна, а в России это считается психическим расстройством половой идентификации.

В интервью Би-би-си Савиновских заявила, что не думала о трансгендерном переходе и просто хотела избавиться от большой груди, которая ей мешала.

"Физически очень тяжело. Болит спина вечером, болит спина утром, позвоночник просто со страшной силой болит каждый день. Ты живешь, превозмогая боль", — объясняла она.

Савиновских и ее супруг взяли под опеку из детдома двух мальчиков несколько лет назад. У одного из них органические повреждения головного мозга, у другого — детский церебральный паралич (ДЦП).

Помочь Савиновских обещали в Общественной палате России, а также уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. О проведении доследственной проверки объявили в Следственном комитете России.