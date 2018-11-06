06.11.2018, 08:30

У разбившегося в Индонезии самолета последние четыре полета был неисправен датчик скорости

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rus.delfi.ee
EST 13
Lion Air
Lion AirFoto: EDGAR SU, REUTERS

У самолета индонезийской компании Lion Air, потерпевшего крушение 29 октября, четыре последних полета был неисправен указатель скорости. Такие данные, объявили власти Индонезии, были получены при расшифровке параметрического самописца, сообщает "Медуза".

Заявление о неисправности датчика прозвучало на пресс-конференции, на которой присутствовали родственники погибших при крушении. Потерявшие родных и близких потребовали объяснить им, почему неисправность не была устранена.

Ответ на этот вопрос они не получили. Основатель Lion Air Рушди Кирана лишь молча встал и склонил голову, сложил руки в молитвенный жест.

Могла ли неисправность датчика стать причиной крушения самолета, не уточняется.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air упал в Яванское море 29 октября. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Разбившийся Boeing 737 до крушения совершил всего 18 рейсов.

Власти Индонезии ранее заявили, что самолет на большой скорости ударился о воду, а двигатели его работали до последнего момента. Таким образом исключается версия о взрыве на борту или разрушении фюзеляжа самолета в полете по каким-то иным причинам.

Второй ”черный ящик” Boeing 737, записывавший переговоры пилотов, пока не обнаружен.

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