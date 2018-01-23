У побережья Аляски произошло землетрясение, объявлено предупреждение о цунами

Во вторник у побережья Аляски произошло сильное землетрясение, в связи с чем объявлено предупреждение о цунами, а населению прибрежных зон рекомендовано принять меры предосторожности против гигантских волн.

Соответствующее сообщение опубликовал во вторник, 23 января, Национальный центр предупреждения о цунами США.

Согласно сообщению центра, землетрясение магнитудой 8,0 произошло на глубине около 20 км в 175 милях от города Кадьяк на Аляске.

Вызванное землетрясением цунами ожидаются на участках побережья канадской провинции Британская Колумбия и американского штата Аляска. Волны также могут достичь побережья штатов Орегон, Калифорния и Вашингтон.

Населению прибрежных районов предложено принять меры предосторожности: эвакуироваться из опасной зоны, перебраться на более высокие участки местности или подняться на верхние этажи зданий, в зависимости от ситуации.