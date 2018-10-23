23.10.2018, 10:25

У дома миллиардера Джорджа Сороса в Нью-Йорке нашли бомбу

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Интерфакс
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George Soros
George SorosFoto: LUKE MACGREGOR, REUTERS

Взрывное устройство было обнаружено у дома американского миллиардера Джорджа Сороса в округе Уэстчестер (штат Нью-Йорк), сообщает The Wall Street Journal. Самого 88-летнего Сороса в этот момент не было на месте.

Полиция получила сигнал о подозрительном свертке: один из сотрудников Сороса, работающих у него в доме, открыл доставленную посылку и увидел в ней взрывное устройство.

Прибывшие саперы обезвредили бомбу. Местные власти заверяют, что местные жители в безопасности. Расследованием произошедшего занялось ФБР.

Как напоминает Fox News, действия Сороса, который активно спонсирует "развитие демократии" в других странах, далеко не всегда находят понимание в этих странах. В Румынии, Македонии, Сербии и Словакии развернуты кампании против миллиардера, "финансирующего зло". В Венгрии была запрещена деятельность его структур.

Издание также напоминает, что некоторые сторонники теории заговора считают, что Сорос тайно финансирует караваны мигрантов, которые двигаются из Центральной Америки к границе США.

Его противники часто публикуют в соцсетях адрес Сороса в Нью-Йорке, призывая к различным действиям против него.

В настоящее время Сорос сосредоточился на предстоящих выборах в Конгресс — он уже пожертвовал Демократической партии $15 млн.

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