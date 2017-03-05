Тысяча людей в Бресте протестует против "налога на тунеядство"

Более тысячи протестующих против "налога на тунеядство" прошли по центральным улицам белорусского Бреста и перекрыли движение на главной магистрали города, пишет Русская служба Би-би-си.

Протестующие скандировали "Баста!", "Лукашенко, уходи!", "Не хотим платить ворам, паразитам и ментам". "Нет зарплаты — есть налог, депутата кошелек. Настоящий дармоед — тот, кто выдумал декрет".

Часть участников несанкционированной акции — около 150 человек — согласились пройти в здание местной администрации на встречу с мэром города Александром Рогачуком.

Однако более тысячи человек, возглавляемые местными анархистами, двинулись по центральным улицам и ненадолго перекрыли движение на главной магистрали города проспекте Машерова.

Автомобилисты поддерживали участников шествия приветственными сигналами.

Милиция не вмешивалась в ход несанкционированной акции протеста.

Утром в воскресенье на трассе Минск-Брест сотрудниками милиции были задержаны оппозиционные политики Анатолий Лебедько и Виталий Рымашевский, намеревавшиеся принять участие в митинге. Сотрудники Госавтоинспекции и милиционеры под разными предлогами настаивали на разбирательствах и не позволили Лебедько идти в Брест даже пешком, когда тот вознамерился это сделать.

Таким образом, протестную акцию в Бресте возглавили анархисты — с черными транспарантами и флагами. Кричалку анархистов про "настоящего дармоеда" скандировали участники шествия и наблюдавшие за акцией прохожие.

Акции протеста против декрета Лукашенко "О предупреждении социального иждивенчества" почти месяц проходят в столице и городах Белоруссии, собирая все больше участников.

Нынешняя акция в Бресте — третья и наиболее многочисленная. В предыдущих протестных пикетах принимали участие 100 и 300 человек.

Декрет Лукашенко "О предупреждении социального иждивенчества", принятый в 2015 году, предусматривает обязательную уплату сбора на финансирование госрасходов с граждан, в течение полугода не имевших официального места работы.

Сумма сбора, прозванного в народе "налогом на тунеядство", составляет более 200 долларов.

Срок уплаты сбора за 2015 года закончился 20 февраля. По официальным данным, "налог на тунеядство" оплатил только каждый десятый из 470 тысяч выявленных властями "тунеядцев".