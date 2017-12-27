27.12.2017, 09:21

Турция закупила у России зенитно-ракетные комплексы на 2,5 млрд долларов

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Deutsche Welle
EST
S-400
S-400Foto: Sergey Pivovarov, Sputnik

Большая часть средств для покупки Турцией у РФ зенитно-ракетных комплексов С-400 поступит из российских кредитов. 45% от общей суммы контракта Анкара выплатит авансом.

Стоимость сделки по приобретению Турцией у РФ зенитно-ракетных комплексов С-400 составляет 2,5 млрд долларов (2,1 млрд евро). Об этом глава российской госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в среду, 27 декабря.

Он подтвердил, что речь идет о покупке четырех дивизионов. При этом большая часть суммы — 55 процентов — будет покрыта за счет российских кредитных средств. Остальные 45 процентов Анкара выплатит в виде аванса, уточнил Чемезов.

"Российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы", — добавил он. Как ожидается, первые поставки начнут осуществляться в марте 2020 года.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал приобретение у России С-400 вынужденным шагом. Он пояснил, что Анкара предпочла бы закупить системы ПВО у стран-членов НАТО, однако не смогла договориться на этот счет. По словам Йылдырыма, Турция не намерена отказываться от взаимодействия с альянсом, однако сотрудничество с РФ необходимо ей в связи с отсутствием современной системы противовоздушной обороны.

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