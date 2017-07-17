Турция внесла в черный список более 4 тысяч россиян по подозрению в связях с ИГ

В черном списке Анкары из-за подозрений в связях с исламистами оказались 4128 граждан РФ. Больше только саудовцев и тунисцев. Людям из этого перечня запрещен въезд в Турцию.

Из-за подозрений в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) въезд в Турцию запрещен 4 тысячам 128 гражданам России. Об этом говорится в июльском отчете турецкого министерства внутренних дел.

Всего Анкара добавила в черный список 53 781 человека из 146 стран. Больше всего в этом перечне саудовцев — 7523. Также в него внесли 4605 граждан Туниса, 2831 — Марокко и 2651 — Таджикистана. В рамках Евросоюза больше всего подозреваемых Анкарой в поддержке исламистского терроризма оказалось среди французов — 2622 человека. В списке есть также 657 немцев.

С 2011 года по подозрению в связях с джихадистами из Турции были депортированы 804 россиянина, пытавшихся пробраться в зону конфликта. По этому показателю граждане РФ находятся на первом месте. Всего по аналогичным причинам с турецкой территории были высланы 4957 иностранцев, указано в документе.