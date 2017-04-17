Турция: Эрдоган выиграл референдум о расширении полномочий

Высший избирательный совет Турции заявил, что большинство жителей страны проголосовало на национальном референдуме за расширение президентских полномочий. Принятые на референдуме поправки к конституции наделят президента Эрдогана беспрецедентными полномочиями, позволив ему остаться на своем посту до 2029 года.



Глава совета Сади Гювен заявил, что осталось подсчитать около 600 тысяч голосов, но они уже не повлияют на итоги плебисцита, так как бюллетеней "за" подано на 1,25 млн больше, чем бюллетеней "против", передает агентство Рейтер.

При этом Гювен подчеркнул, что совет решил считать действительными и те бюллетени, на которых не было специальной печати. Это вызвало недовольство сторонников кампании "против".

По итогам подсчета более 99,45% бюллетеней, за внесение поправок в конституцию высказались 51,37% голосовавших, против — 48,63%.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе, не дожидаясь официального объявления итогов.

Разрыв между сторонниками и противниками реформ, вопреки первоначальным цифрам, оказался минимальным, и оппозиция намерена оспаривать итоги голосования.

Крупнейшие города Турции Стамбул, Анкара, Измир, по предварительным данным, проголосовали против изменений. Не поддержали поправки в конституцию и турки, живущие в России, Британии и США. Однако турецкие граждане, проживающие в странах центральной Европы, высказались за предложенные реформы.

В результате воскресного голосования, которое называют поворотным моментом в истории страны, Турция превратится из парламентской в президентскую республику.

Сторонники Эрдогана говорят, что это поможет модернизировать страну, однако его оппоненты опасаются роста авторитаризма.

Что сказал Эрдоган?

"Сегодня […] Турция приняла историческое решение", — сказал президент Эрдоган на брифинге в своей официальной резиденции в Стамбуле, дворце Хубер.

"Вместе с народом, мы реализовали важнейшую реформу в нашей истории".

Эрдоган призвал всех уважать итоги голосования.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Марк Лоуэн, обычно Эрдоган выступает с триумфальными речами с балкона, однако на этот раз это было сдержанное выступление внутри дворца.



Оппозиция не согласна

Две главные оппозиционные партии намерены оспорить результаты референдума.

В прокурдской Демократической партии народов, как передает агентство Рейтер, заявили, что при подсчете голосов имели место манипуляции "3-4 процентными пунктами".

Там также сказали, что преследование лидеров партии со стороны властей и чрезвычайное положение, в условиях которого проходил референдум, бросают тень на легитимность голосования.

Руководство Республиканской народной партии намерено оспаривать до 60% голосов.

Сообщается об одном серьезном инциденте в ходе голосования — три человека были застрелены возле избирательных участков на юго-востоке страны, в провинции Диярбакыр.

Судя по всему, инцидент стал результатом спора между политическими оппонентами.

Около 55 млн человек имели право голосовать на 167 тыс. избирательных участков.

Официальные результаты волеизъявления будут объявлены, как ожидается, в воскресенье поздно вечером.

Опросы общественного мнения, проведенные накануне голосования, отдавали незначительное преимущество сторонникам внесения изменений в конституцию.

Насколько радикальны предложенные реформы?

Они представляют собой программу наиболее существенных конституционных реформ со времени превращения Турции в республику почти сто лет назад.

Эрдоган может получить право объявлять чрезвычайное положение, лично назначать министров правительства, издавать указы, которые получат статус законов, выбирать судей большинства высших судов и распускать парламент.

Новая система упразднит роль премьер-министра и сосредоточит власть в руках президента, фактически подчинив ему всю государственную бюрократию в стране.

Что говорят сторонники реформ?

Эрдоган говорит, что реформы необходимы, чтобы решить проблемы в сфере обеспечения безопасности, возникшие после попытки переворота в прошлом году, и чтобы избежать недолговечных коалиционных правительств, угрожающих стабильности Турции.

Новая форма правления, говорит Эрдоган, будет напоминать существующие политические системы во Франции и США. Она принесет стабильность в неспокойные времена, связанные с активностью курдских повстанцев, джихадистских угроз и конфликтом в соседней Сирии, из-за которого в страну прибыли сотни тысяч беженцев.

Как говорит корреспондент Би-би-си Марк Лоуэн, референдум по сути дела был голосованием за или против Эрдогана и построенной им Турции: такой же националистической и консервативной, как и он сам.

Что говорили те, кто был против?

Критики предлагаемых перемен считают, что реформы настолько усилят позиции президента, что фактически приведут к единоличному правлению при отсутствии системы сдержек и противовесов, существующих в других странах с президентской формой правления.

Они говорят, что восстановление связей Эрдогана с политической партией — Эрдоган может вновь возглавить Партию справедливости и развития, одним из основателей которой он является — лишает его статуса независимого арбитра.

Как говорит Кемаль Кылычдароглу, лидер Народно-республиканской партии, основной оппозиционной партии Турции, победа сторонников Эрдогана — это угроза всей стране.

"Мы сажаем 80 млн человек… в автобус, у которого нет тормозов", — говорит он.

Противники реформ говорили о кампании запугивания накануне референдума и о том, что турецкие СМИ, находящиеся под жестким контролем государства, практически не освещали кампанию противников Эрдогана.



Разделенная страна: Марк Лоуэн, корреспондент Би-би-си в Анкаре

Кампания, разделившая страну, закончилась, и Турция оказалась перед самым важным политическим выбором в своей современной истории.

Я наблюдал за тем, как жители приходили на участки в Анкаре, где процедура голосования была быстрой и эффективной. После предоставления двух документов, удостоверяющих личность, участникам референдума выдавали бюллетень для голосования. Затем он выбирали вдали от чужих глаз графу "за" или "против", голосуя за то будущее страны, которое они выбрали.

Один избиратель сказал мне, что голос "за" приведет Турцию к диктатуре, а потому, ради будущего своих детей, он проголосовал против. Другой объяснил поддержку реформ желанием сделать республику сильнее, а также тем, что "внешний мир против Турции".

Широкий контекст

Многие турки уже опасаются роста авторитаризма в своей стране, где десятки тысяч людей были арестованы, а по меньшей мере 100 тысяч лишились своих постов или были временно отстранены от работы после попытки переворота в июле прошлого года.

В стране после провалившегося путча было введено чрезвычайное положение.

Эрдоган стал президентом в 2014 году после более чем десяти лет на посту премьер-министра. Его нынешняя должность — главным образом церемониальная.

Турция — некогда оазис стабильности в регионе — в последние годы стала мишенью многочисленных террористических нападений и пристанищем или перевалочным пунктом для миллионов беженцев, прибывающих главным образом из Сирии.

В то же самое время стремительно увеличился средний класс, произошла модернизация инфраструктуры страны. Во времена правления Эрдогана расширились права религиозной части общества.

Но отношения с ЕС, наоборот, ухудшились. Эрдоган обрушился с критикой на правительства европейских стран, где были запрещены встречи турецких министров с турками, проживающими в этих странах, в ходе избирательной кампании по референдуму. Эрдоган назвал запреты "нацистскими действиями".

На одном из последних перед голосованием митингов он сказал, что поддержка реформ стала бы уроком для Запада.

Какой будет новая конституция?

В проекте конституции речь идет о том, что следующие выборы президента и парламента пройдут 3 ноября 2019 года. Президент сможет находиться на посту не больше двух пятилетних сроков.Президент сможет напрямую назначать министров и других высокопоставленных чиновников;