Трое контрабандистов из РФ получили тюремные сроки за нелегальный ввоз людей в Финляндию

Уездный суд Южной Карелии приговорил российскую семью к тюремному заключению за организацию незаконного перевоза людей на территорию Финляндии. По делу проходило еще семь человек — все они оправданы.

66-летний отец семейства приговорен к пяти годам лишения свободы, а 43-летняя дочь — к 3,5 годам тюрьмы. Несовершеннолетний сын получил два года условно, пишет YLE.

Контрабандисты, действовавшие в составе международной ОПГ, в общей сложности провезли в Финляндию, как минимум, 67 человек, заработав на этом около 100 000 евро.

Контрабанда совершалась на моторной яхте через Сайменский канал. Яхта, по решению суда, конфискована в пользу государства.