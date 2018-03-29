Три человека из 67 числившихся пропавшими в кемеровском ТЦ найдены живыми

Трое пропавших без вести при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове нашлись живыми, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых", — сказала Петренко "Интерфаксу".

Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в ТРЦ.

28 марта в МЧС сообщали, что власти не располагают данными о гражданах, пропавших без вести в результате пожара в торговом центре в Кемерове, общее число жертв — 64 человека.

По данным на утро 29 марта, специалисты выдали родственникам погибших в пожаре тела 22 из 27 опознанных человек. В ближайшее время неопознанные тела и фрагменты тел 37 погибших будут направлены в Москву для генетической экспертизы.

Накануне суд арестовал техдиректора ТРК "Зимняя вишня" Георгия Соболева, управляющую ТРК Надежду Судденок, не включившего пожарную сигнализацию охранника Сергея Антюшкина, руководителя "Системного интегратора" Игоря Полозиненко, электрика компании "Системный интегратор" Александра Никитина.