09.06.2017, 13:08

Три американских бомбардировщика вылетели на Балтику к границам России

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Интерфакс
EST
USA hävitajad F-15C maandusid Ämaris
фото иллюстративноеFoto: kaitsevägi

Три американских стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие, вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании в направлении российских рубежей на Балтике, передает "Интерфакс".


На выполнение очередного задания в регионе Балтийского моря направлены два самолета В-1В и один В-52Н, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Ранее два американских разведывательных самолета США и самолет НАТО дальнего радиолокационного управления провели совместные разведывательные полеты у границ России вблизи Калининградской области.

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