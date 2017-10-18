Трем гражданам Финляндии предъявлены обвинения в подготовке террористического преступления

Подозревается, что подсудимые готовились уехать в Сирию, чтобы воевать в рядах террористов, пишет Yle.

Генеральный прокурор Райя Тойвиайнен предъявила обвинения трем гражданам Финляндии, подозреваемым в подготовке преступления с террористическими намерениями. Генеральная прокуратура сообщила об этом сегодня.

Один из них подозревается в обучении с целью осуществления террористической деятельности, а второй — в вербовке террористов.

Обвинения связаны с сирийским конфликтом. Преступления имели место в 2012-2013 гг. Подозревается, что подсудимые готовились отправиться в Сирию, чтобы воевать в рядах террористической организации.

Обвиняемые отрицают свою вину.

Прокурор снял обвинения в подготовке террористического преступления с одного из подозреваемых.